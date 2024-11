PS5 Pro: Boost-Mode für PS4-Spiele liefert bisher verhaltende Ergebnisse ab

Das gezeigte Ergebnis lässt die Gaming-Community eher ernüchtert zurück. Auf den ersten Blick scheint Sony mit der PS5 Pro nur minimale Anpassungen vorgenommen zu haben. Die Auflösung des Spiels bleibt unverändert, und lediglich die Schärfe wirkt leicht erhöht – sichtbar vor allem in Texten und der Benutzeroberfläche, wenn überhaupt. Selbst dieser „Schärfe-Boost“ ist jedoch kaum wahrnehmbar, und viele Nutzer berichten, dass sie schon sehr genau hinschauen müssen, um einen Unterschied festzustellen. Diese ersten Eindrücke erwecken den Eindruck, dass man an die versprochenen Verbesserungen eher glauben muss, als sie wirklich zu sehen. Einen interaktiven Vergleich gibt es unter diesem Link .

