PS5 Pro: Marvel’s Spider-Man 2 wird zum Raytracing-Beast

Nach Ratchet & Clank Rift Apart bekommt heute Marvel’s Spider-Man 2 seine große Bühne, das Insomniac in einem umfassenden PS5 Pro Enhanced-Video vorstellt. Das neue Gameplay bietet einen faszinierenden Blick auf die Verbesserungen, die die PS5 Pro gegenüber der Standard-PS5 bei diesem Upgrade bereithält. Marvel’s Spider-Man 2 gehört damit zu den ersten Titeln, die das volle Potenzial der PS5 Pro ausschöpfen, dessen Ergebnisse durchaus beeindruckend sind. Mit einer höheren Bildqualität, verbesserter Raytracing-Performance und optimiertem KI-Upscaling hebt die PS5 Pro das Spielerlebnis auf ein neues Level.

