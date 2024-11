PS5 Pro Disc-Laufwerk? Vielleicht im nächsten Jahr wieder!

Die Frage, die bleibt, ist die nach Sonys Strategie. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen, das seit über fünf Jahren an einer PS5 Pro-Version arbeitet, diese Panne übersehen hat? Gab es wirklich eine Fehlplanung? Böse Zungen sprechen von einem geheimen Masterplan: Womöglich sieht Sony in der Verfügbarkeit eines Disc-Laufwerks ein Hindernis für die digitale Zukunft, in der die Preise für Spiele im eigenen Store nach ihrem Ermessen diktiert werden können. Wer heute noch auf physische Spiele schwört, könnte auf diesem Weg subtil zur digitalen Alternative gedrängt werden. Nur so ein Gedanke!

Der Launch der PS5 Pro steht unmittelbar bevor – doch für einige Spieler bleibt die Freude getrübt. Eine Konsole ohne das passende Disc-Laufwerk? Für viele Liebhaber physischer Spiele ein unvollständiges Erlebnis. Während die Konsole ab Donnerstag in vielen Haushalten steht, bleibt das ersehnte Disc-Laufwerk in weiter Ferne. Damit wird der Traum von „echten“ Spielen für Disc-Nutzer erst einmal auf Eis gelegt.

