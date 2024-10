Die PS5 Pro ist ein Teil von Sonys langfristiger Vision für PlayStation

Mit der PS5 Pro ist Sony entschlossen, sowohl bestehende als auch neue Benutzer anzusprechen. „Wir freuen uns, dass die meisten engagierten Gaming-Benutzer an der PS5 Pro interessiert sind, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich auch neue Benutzer die PS5 Pro zulegen werden“, erklärte Nishino weiter. Dies zeigt, dass die Strategie von Sony, die neuesten Technologien in eine benutzerfreundliche und leistungsstarke Konsole zu integrieren, auf dem richtigen Weg ist und weiterhin eine führende Rolle im Gaming-Markt spielt.

„Es gibt Technologien, die wir in drei oder fünf Jahren entwickeln können“, fügte Nishino hinzu. „In einer modernen Welt sind Innovation und technologischer Fortschritt also schneller.“ Dies verdeutlicht Sonys Ansatz, nicht nur die Konkurrenz im Blick zu behalten, sondern auch die Erwartungen der Verbraucher zu übertreffen.

Die Entwicklung der PS5 Pro war laut Nishino „ein weiteres Fünfjahresprojekt für uns“. Dies deutet darauf hin, dass Sony nicht nur auf den aktuellen Stand der Technik reagiert, sondern auch proaktiv plant, um den sich schnell verändernden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. In einer Welt, in der Smartphones und PCs jährlich aktualisiert werden, ist es für Sony entscheidend, eine Konsole zu entwickeln, die nicht nur die heutigen Erwartungen erfüllt, sondern auch in den kommenden Jahren relevant bleibt.

Ein interessanter Aspekt von Nishinos Aussagen ist die Einsicht, dass nicht nur die bestehende, engagierte Gaming-Community Interesse an der PS4 Pro zeigte, sondern dass auch neue Spieler von dieser verbesserten Hardware angezogen wurden. „Interessanterweise ging es nicht nur um hoch engagierte Benutzer – tatsächlich kamen auch neue Benutzer zu PlayStation, um PS4 Pro zu bekommen“, erklärte er. Diese Erkenntnis spiegelt sich in der Philosophie wider, die hinter der PS5 Pro steht.

