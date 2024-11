Showa American Story: Ein Lebenszeichen und PS5-Version bestätigt

Die Reise durch die 80er Jahre, die das Spiel liebevoll als „goldene Ära“ inszeniert, verspricht nicht nur nostalgische Erinnerungen, sondern auch die Erkundung einer düsteren und chaotischen Welt. Spieler erleben rasante Kämpfe im Free-Flow-Kampfstil und stellen sich Horden von Zombies und Monstern in brutalen Gefechten. Neben den Kämpfen spielt die Erkundung eine zentrale Rolle: In ihrem Wohnmobil, das als Basis dient, kann Choko ihre Ausrüstung aufrüsten und Fähigkeiten freischalten.

Die Story von Showa American Story taucht in eine alternative Realität ein, in der Japan durch seine wirtschaftliche Stärke große Teile der USA aufgekauft hat. Mit einem zunehmenden Einfluss der japanischen Kultur entsteht ein spannendes und konfliktreiches Miteinander zweier Kulturen. Doch dieses harmonische Zusammenleben wird durch ein mysteriöses, katastrophales Ereignis auf brutale Weise zerrissen. Die Protagonistin, ein junges Mädchen namens Choko, erwacht aus dem Tod und findet sich in einer düsteren Welt voller Zombies, Monster und Überlebender wieder. Ihre Mission: herauszufinden, was zur Katastrophe führte und warum sie wieder ins Leben gerufen wurde.

