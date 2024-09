Empire of the Ants: Mikro-Einblicke in das Gameplay und PS5 Pro Support bestätigt

Der Publisher Microids und Entwickler Tower Five haben heute neues Gameplay-Material zu Empire of the Ants veröffentlicht, einem Strategiespiel, das von Bernard Werbers Roman inspiriert ist.

Die gezeigten Sequenzen bieten Einblicke in verschiedene Missionstypen wie Exploration, taktische Kämpfe und strategische Planung. Besonders bemerkenswert ist, dass Empire of the Ants eines der ersten Spiele sein wird, das die volle Leistungsfähigkeit der PS5 Pro nutzt und mit 60 FPS ein flüssiges und immersives Spielerlebnis ermöglicht.

„Die Welt des unendlich Kleinen bereitet sich auf ihre größte Schlacht vor“, heißt es passend zur epischen Geschichte. Bernard Werbers Roman hat mit seiner einzigartigen Kombination aus faszinierenden Einblicken in die Natur und der menschlichen Psyche weltweit Millionen Leser begeistert. Mit dieser Videospiel-Adaption will das Entwicklerteam den Spielern ermöglichen, das Universum aus einer neuen, interaktiven Perspektive zu erleben.

„Empire of the Ants“ erscheint am 07. November 2024.