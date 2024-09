Death Stranding 2: On the Beach – TGS Präsentation ab 3 Uhr im Livestream

Death Stranding 2: On the Beach erscheint voraussichtlich 2025.

Bei der Talk-Bühne Death Stranding 2: On the Beach präsentierten Regisseur Hideo Kojima und Musiker Daichi Miura zusammen mit weiteren prominenten Gästen exklusive Neuigkeiten zum Spiel. Fans erhalten damit spannende Einblicke in die Entwicklung und neue Gameplay-Elemente, was schon im Vorfeld für großes Interesse sorgt.

Kojima Productions und Hideo Kojima sind mit Death Stranding 2: On the Beach auf der Tokyo Game Show, die hier eine umfassende Präsentation planen. Wer diese nicht verpassen möchte, sollte heute Nacht ab 3 Uhr einschalten.

