Xbox Developer Direct ist „größer, als Microsoft zugibt“ – Halo: The Master Chief Collection für PS5?

Parallel dazu hält sich ein weiteres Gerücht hartnäckig: Könnten Halo: The Master Chief Collection und der Microsoft Flight Simulator 2024 auf die PS5 kommen? Diese Spekulation dürfte Xbox-Fans ebenso schockieren wie PlayStation-Nutzer erfreuen. Bisher gibt es dafür keine offiziellen Anzeichen, doch Microsoft hat in der Vergangenheit bereits mit Plattformübergreifung experimentiert.

Die kryptische Aussage Cordens auf X deutet an, dass Microsoft möglicherweise bewusst tief stapelt. Fans diskutieren hitzig, was das bedeuten könnte. Ist das mysteriöse Spiel ein echter Blockbuster? Wird etwa endlich das „Oblivion“-Remake enthüllt? Corden selbst dämpft diese Hoffnung, aber die Erwartungen an eine spektakuläre Überraschung bleiben bestehen.

Normalerweise starten Gaming-Hersteller ruhig ins Jahr, doch 2025 scheint alles anders zu sein. Mit Highlights wie der nahenden Ankündigung der Nintendo Switch 2 und nun dem Xbox Developer Direct gibt es reichlich Gründe zur Vorfreude. Xbox hat bereits angekündigt, dass das Event drei große Titel beleuchten wird: Doom: The Dark Ages , South of Midnight und Clair Obscur: Expedition 33. Ferner wird ein komplett neues Spiel aus einem „Überraschungsstudio“ präsentiert – ein Mysterium, das für reichlich Spekulationen sorgt.

