PS5 Pro – Third-Party Faceplates im 30th Anniversary Look begeistern die User

Ein Nutzer beschreibt seine Erfahrung so: „Die Cover kommen den offiziellen echt nah! Klar, es gibt kein PS-Logo, keine Symbole auf der Innenseite und dem Laufwerk, aber für den Preis? Unschlagbar. Ich wollte das 30th Anniversary Pro, aber sie war in Großbritannien sofort ausverkauft. Für 4.000 bis 5.000 Pfund bei eBay? Nein, danke. Diese Alternativen sind wirklich die beste Wahl.“

Ein besonders aktiver Reddit-Thread zeigt, wie viel Zuspruch die AliExpress-Produkte erhalten. Ein User scherzte sogar, der Subreddit sollte in „AliExpress Pro“ umbenannt werden, da die Community förmlich von Posts zu den Drittanbieter-Covern überläuft. Bis auf minimale Unterschiede gäbe es an dieser Alternative aber nichts zu bemängeln.

„Irgendwann“ scheint für viele Spieler nicht akzeptabel zu sein. Statt geduldig auf offizielle Cover zu warten, greifen immer mehr Gamer zu Alternativen – unter anderem auf AliExpress. In Foren wie Reddit und auf Social Media häufen sich Posts, in denen stolze Besitzer ihre inoffiziellen Cover präsentieren.

Die extrem limitierte PS5 Pro im 30th Anniversary Design hat weltweit Wellen geschlagen – und vor allem Frustration ausgelöst. Während einige Glückliche sich über ihr Exemplar freuen dürfen, schauen die meisten Fans in die Röhre. Doch Rettung naht: Eine Third-Party-Alternative eines bekannten China-Händlers sorgt aktuell für Begeisterung in der Community – zu einem Bruchteil des Originalpreises.

