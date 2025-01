Führungswechsel bei Plaion: Phil Rogers übernimmt das Ruder

Phil Rogers ist kein Unbekannter in der Branche. Er bekleidete zahlreiche Führungspositionen, unter anderem als CEO von Square Enix West (2009–2022) und Eidos (ab 2008). Innerhalb der Embracer Group leitete er zuletzt die neue Geschäftseinheit „Middle-earth & Friends“, die auf die weltweit beliebten Werke von J.R.R. Tolkien fokussiert ist. Rogers kommentierte seine neue Rolle bei Plaion mit Enthusiasmus: „Klemens hat ein beeindruckendes Erbe hinterlassen, und ich fühle mich geehrt, dieses fortzuführen. Plaion ist ein Eckpfeiler der europäischen Unterhaltungsindustrie, und ich freue mich darauf, das Unternehmen gemeinsam mit unserem Team in die Zukunft zu führen.“

Dr. Kundratitz äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Unternehmens unter der Leitung von Phil Rogers: „Ich freue mich sehr, meine CEO-Aufgaben an Phil zu übergeben. Er bringt die perfekte Mischung aus Führungskompetenz und visionärem Denken mit, um Plaion weiterhin erfolgreich zu führen. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und blicke mit Zuversicht auf die kommenden Jahre.“

Dr. Kundratitz gründete Plaion (damals Koch Media) im Jahr 1994, als das Unternehmen noch ein kleiner Software-Distributor in Deutschland, Österreich und Großbritannien war. Unter seiner Führung entwickelte sich Plaion zu einem globalen Akteur im Spieleverlags- und Vertriebssektor mit über 2000 Mitarbeitern in 15 Ländern. Zudem erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um internationale Film- und Merchandising-Geschäfte. Besonders entscheidend war der Beitritt zur Embracer Group im Jahr 2018, der Plaion Zugang zu neuen Ressourcen und Märkten verschaffte.

