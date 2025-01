Tomb Raider 4-6 Remastered – Details zu Auflösung und Framerate

Das nächste große Tomb Raider-Hauptspiel lässt weiter auf sich warten, doch Fans der legendären Abenteuerserie können sich auf eine andere Art von Highlight freuen: Die zweite Trilogie der Reihe, bestehend aus The Last Revelation, Chronicles und The Angel of Darkness, kehrt in einer technisch überarbeiteten Form zurück. Mit Tomb Raider 4-6 Remastered bringt Aspyr eine neue Sammlung heraus, die Fans nostalgische Momente in moderner Grafikpracht bescheren soll.

Technische Details für Next-Gen-Konsolen

Laut Matthew Ray, Brand Manager bei Aspyr, dürfen sich Spieler auf der PS5 und Xbox Series X auf eine gestochen scharfe 4K-Auflösung und butterweiche 60 FPS freuen. Auch auf der Xbox Series S wird die Sammlung mit beeindruckenden 1440p bei 60 FPS überzeugen. Damit verspricht Aspyr, die Klassiker in einem frischen, zeitgemäßen Gewand zu präsentieren – perfekt abgestimmt auf die Leistung moderner Konsolen.

Was ist neu?

Frische Outfits und unverkennbare Styles: Lara Croft meldet sich mit einer Garderobe zurück, die Nostalgie und Moderne vereint. Neben den klassischen Outfits aus der Tomb Raider I-III Remastered-Sammlung erwarten euch brandneue Looks und Posen. Ob der ikonische Zopf oder frische, moderne Akzente – Lara bleibt ein Style-Icon, das jeden Moment glänzt.

Lara Croft meldet sich mit einer Garderobe zurück, die Nostalgie und Moderne vereint. Neben den klassischen Outfits aus der Tomb Raider I-III Remastered-Sammlung erwarten euch brandneue Looks und Posen. Ob der ikonische Zopf oder frische, moderne Akzente – Lara bleibt ein Style-Icon, das jeden Moment glänzt. Kreative Freiheit wie nie zuvor: Dank anpassbarer Kamerawinkel, Tiefenschärfe-Optionen und kreativer Filter könnt ihr eure Abenteuer so inszenieren, wie es euch gefällt. Ob epische Action-Aufnahmen oder atmosphärische Close-Ups – eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Dank anpassbarer Kamerawinkel, Tiefenschärfe-Optionen und kreativer Filter könnt ihr eure Abenteuer so inszenieren, wie es euch gefällt. Ob epische Action-Aufnahmen oder atmosphärische Close-Ups – eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mehr Ausdruck, mehr Persönlichkeit: Mit dynamischen Gesichtsausdrücken wird jede Szene zum Hingucker. Lasst Lara Entschlossenheit, Neugier oder pure Begeisterung zeigen und bringt ihre ikonische Persönlichkeit auf ein völlig neues Level.

Die Neuauflage wird am 14. Februar 2025 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Mit einem Preis von 29,99 EUR ist die Sammlung eine attraktive Option für Spieler, die die Abenteuer von Lara Croft in einer verbesserten Version noch einmal erleben möchten – oder sie erstmals entdecken wollen.

Nach dem Erfolg der Remaster von Tomb Raider 1-3 scheint Aspyr mit der Überarbeitung der zweiten Trilogie die Messlatte erneut hochzulegen. Ob die neuen Versionen nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich überzeugen können, bleibt abzuwarten.