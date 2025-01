Marvel Rivals stellt die neue Map aus Season 1 im Trailer vor

Am 10. Januar startet die erste Season „Empire of Eternal Night“ im Ende 2024 gestarteten Online-Shooter Marvel Rivals. Neben neuen Helden und einer frischen Ladung Herausforderungen bringt die erste Season auch drei neue Maps, die allerdings nicht gleichzeitig freigeschaltet werden. Den Anfang macht das aus Doctor Strange bekannte Sanctum Sanctorum, das jetzt mit einem neuen Video genauer vorgestellt wurde.

So sieht die neue Map aus

Das Sanctum Sanctorum ist die New Yorker Basis von Doctor Strange und vor allem für das große, runde Fenster bekannt. Während das Haus von außen ansonsten relativ unauffällig wirkt, warten im Inneren allerlei mystische und skurrile Elemente darauf, von euch entdeckt zu werden.

Dabei verschwimmen zunehmend Realität und Übernatürliches, die Einrichtung ist elegant und beeindruckend. Im Trailer ist unter anderem ein Porträt von Wong zu sehen, der bisher noch keinen Auftritt in Marvel Rivals hatte. Möglicherweise kommt der Zauberer zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls ins Spiel.

Das Sanctum Sanctorum ist auch der Schauplatz für einen komplett neuen Spielmodus. In „Doom Match“ treten 8-12 Spieler in einem Frei-für-Alle gegeneinander an. Wer mindestens 50% der anderen Spieler hinter sich lassen kann, geht als Sieger aus diesem Modus hervor.

Den Trailer zur Map könnt ihr euch hier ansehen:

Die erste Season dreht sich um Dracula und Doctor Doom. Die beiden Bösewichte haben Doctor Strange im Astralreich gefangen und Dunkelheit über New York gebracht. Das ruft wiederum die Fantastic Four auf den Plan, die zur Verteidigung der Metropole eilen und natürlich als neue Charaktere spielbar sein werden.

Im weiteren Verlauf der Season werden noch zwei weitere Maps ins Spiel kommen, die ebenfalls in New York angesiedelt sind. „New York City’s Midtown“ und „Central Park“ führen die Helden an weitere Orte in der Stadt, die niemals schläft und halten sicher auch weitere Überraschungen und Geheimnisse bereit. Wann diese beiden Maps hinzugefügt werden, ist aktuell noch unklar.