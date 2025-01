Marvel Rivals: Season 1 mit Termin und Fantastic Four im neuen Trailer vorgestellt

Marvel-Fans aufgepasst: Die Season 1 von Marvel Rivals startet diese Woche am 10. Januar und bringt endlich frischen Wind ins Spiel – inklusive der Fantastic Four und einem epischen Kampf gegen Dracula. Nach der eher minimalistischen Season 0 können sich Spieler auf umfangreiche Inhalte und spannende Neuerungen freuen.

Fantastic Four treffen auf Dracula

Unter dem Titel „Eternal Night Falls“ wirft Season 1 die Spieler mitten in eine düstere Story, in der Dracula und Doctor Doom New York in ewige Dunkelheit stürzen. Während der ruchlose Vampir eine Armee vampirischer Kreaturen entfesselt, stehen die Fantastic Four – bestehend aus Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch und The Thing – an der Seite legendärer Marvel-Helden, um die Stadt zu retten.

Die offizielle Beschreibung der Staffel deutet auf eine Mischung aus Wissenschaft und Magie hin: „Dracula und Doctor Doom haben die Umlaufbahn des Mondes gestört und Doctor Strange im Astralreich gefangen. Mit Hilfe der Fantastic Four und der Wissenschaft entzündet sich ein epischer Kampf gegen die mystische Dunkelheit.“

Gameplay-Highlights und Battle Pass

Wie genau die Fantastic Four im Gameplay umgesetzt werden, bleibt noch unklar. Man darf aber auch gespannt sein, wie sich ihre einzigartigen Fähigkeiten in den Multiplayer-Kämpfen anfühlen. Besonders interessant wird auch, wie der Battle Pass gestaltet ist und welche Belohnungen auf die Spieler warten.

Der Auftritt von Dracula legt den Grundstein für die Einführung weiterer ikonischer Figuren. Leaks deuten darauf hin, dass Blade, der berüchtigte Vampirjäger, schon bald als spielbarer Charakter erscheinen könnte – möglicherweise noch in dieser Staffel.

Weitere Details zur Dauer der ersten Season und weiteren Inhalten noch ausstehen, verspricht der Release-Trailer bereits eine dichte Atmosphäre und packende Kämpfe. Fans sollten sich auf eine intensive Zeit in Marvel Rivals einstellen, die mit jedem Update neue Wendungen bereithalten dürfte.