Fehlt Assassin’s Creed Shadows das klassische Parkour-System?

Die Hoffnungen der Fans liegen nun auf zukünftigen Projekten wie den geplanten Remakes der ersten Spiele und dem geheimnisvollen neuen Titel, an dem Ubisoft Bordeaux arbeitet. Doch bis dahin bleibt Assassin’s Creed Shadows ein weiterer Schritt in die Richtung des RPG-Formats – Enterhaken und Rückwärtssalti inklusive.

Die Architektur der feudalen japanischen Städte, die in Assassin’s Creed Shadows als Kulisse dienen, ist prächtig, aber sie unterscheidet sich stark von den bisherigen Schauplätzen. Hohe Gebäude wie Pagoden und Burgen stehen weit voneinander entfernt, und die oft einstöckigen Häuser bieten nur wenig Möglichkeiten für akrobatische Sprünge. Es fehlt die dichte Urbanität, die Spieler in früheren Titeln so geschätzt haben. Zwar mag der Enterhaken Lücken schließen, doch die Fortbewegung wird vermutlich eher an die RPG-Titel erinnern – nur eben mit ein paar zusätzlichen Saltos.

