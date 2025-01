The Last of Us: Season 2 startet im April – Alle Infos und neuer Trailer zur Fortsetzung

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von The Last of Us steht die nächste Runde der gefeierten HBO-Serie in den Startlöchern: Ab April dürfen sich Fans auf sieben brandneue Episoden freuen, die erneut auf HBO und Max ausgestrahlt werden. PlayStation Productions und HBO haben die Fortsetzung offiziell auf der CES in Las Vergas enthüllt und versprechen eine noch düsterere und spannungsgeladene Geschichte.

Handlung: Noch gefährlicher, noch persönlicher

Die zweite Staffel setzt fünf Jahre nach den dramatischen Ereignissen der ersten an. Joel und Ellie stehen nicht nur vor neuen äußeren Bedrohungen, sondern auch vor internen Konflikten, die ihre Beziehung auf die Probe stellen. Die Welt, die sie betreten, ist gnadenloser und unvorhersehbarer als je zuvor – ein perfekter Nährboden für intensive Charakterentwicklungen und emotionale Momente.

Neben Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie kehren auch Gabriel Luna (Tommy) und Rutina Wesley (Maria) zurück. Fans dürfen sich außerdem auf eine hochkarätige Riege neuer Charaktere freuen: Kaitlyn Dever übernimmt die zentrale Rolle der Abby, während Isabela Merced als Dina und Young Mazino als Jesse auftreten. Mit weiteren Figuren wie Mel, Nora, Owen und Isaac wird die Welt von The Last of Us um interessante Dynamiken erweitert. Selbst Catherine O’Hara wird als Gaststar einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Hinter den Kulissen: Ein starkes Team

Die Serie bleibt ihrer Videospielvorlage treu, die von Naughty Dog entwickelt wurde. Craig Mazin und Neil Druckmann, die kreativen Köpfe hinter der ersten Staffel, führen erneut das Team an. Unterstützt werden sie von einem erfahrenen Produktionsteam, darunter Sony Pictures Television und PlayStation Productions. Mit einer Mischung aus packendem Storytelling und atemberaubenden Bildern soll Staffel 2 die hohen Erwartungen der Fans erfüllen.

Die Kombination aus preisgekrönten Schauspielern, spannungsgeladener Handlung und erstklassiger Produktion macht The Last of Us zu einem Pflichtprogramm. Ob für Fans des Spiels oder Serienliebhaber – die zweite Staffel verspricht, das nächste große Highlight zu werden. Markieren euch also den April rot im Kalender!