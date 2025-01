Horizon Zero Dawn und Helldivers Film-Adaption & Anime zu Ghost of Tsushima Legends offiziell angekündigt

Asad Qizilbash – Leiter, PlayStation Productions: „Nachdem wir die immense Qualität und Vielseitigkeit unserer Spieleeigenschaften bereits in mehreren erfolgreichen Film- und Fernsehprojekten unter Beweis gestellt haben, könnten wir nicht aufgeregter sein, unsere allererste Anime-Adaption anzukündigen. Die reichhaltige, immersive Welt von Ghost of Tsushima und sein fantastischer Legends-Modus, der auf der japanischen Mythologie basiert, bieten die perfekte Leinwand für dieses Projekt, und Aniplex ist der perfekte Partner, um das erfolgreiche Videospiel von Sucker Punch Productions in eine atemberaubende neue Anime-Serie umzusetzen.“

Nicht nur Horizon Zero Dawn steht im Fokus von PlayStation Productions. Ebenfalls angekündigt wurde ein Film zur Helldivers-Reihe, entwickelt von den Arrowhead Game Studios. Dieser befindet sich bereits in Produktion, allerdings bleibt auch hier die Spannung bestehen, da noch keine weiteren Einzelheiten veröffentlicht wurden.

PlayStation-Fans können sich auf eine neue Welle von Film- und Serienadaptionen freuen! PlayStation Productions und Columbia Pictures haben offiziell bestätigt, dass eine Verfilmung des beliebten Spiels Horizon Zero Dawn in Arbeit ist. Basierend auf der ikonischen Welt, die von Guerrilla Games erschaffen wurde, soll die Geschichte von Aloy und ihrer Reise durch eine postapokalyptische Welt voller mechanischer Kreaturen die Kinoleinwand erobern.

