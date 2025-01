WWE 2K25 offiziell angekündigt – Mehr Action, mehr Authentizität

Publisher 2K und Entwickler Visual Concepts haben offiziell WWE 2K25 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC angekündigt. Während ein genaues Erscheinungsdatum noch aussteht, gibt es am 28. Januar 2025 weitere Details. Bis dahin können Fans das Spiel bereits auf ihre Wunschlisten bei PlayStation Store und Microsoft Store setzen.

Die Serie, die für ihre authentische Darstellung des Wrestling-Sports bekannt ist, verspricht in diesem Jahr „größer, mutiger und besser“ zurückzukehren. Die Erwartungen sind hoch, insbesondere da sich Visual Concepts weiter in die Materie einarbeiten konnte

Authentizität vs. fragwürdige Industriepraktiken

Trotz der Vorfreude auf WWE 2K25 gibt es auch kritische Stimmen. Vor allem die immer kürzer werdende Lebensdauer früherer Titel sorgt für Frust in der Gaming-Community. So wurde WWE 2K23 bereits am 1. November 2024 aus allen digitalen Stores entfernt. Ab dem 6. Januar 2025 wird auch der letzte Online-Zugang abgeschaltet – weniger als zwei Jahre nach Veröffentlichung.

Dieser Trend, Spieler durch Server-Abschaltungen zu teuren Upgrades zu zwingen, hat sich in der Branche etabliert. Für Fans bedeutet das: Wer langfristig Spaß an den Online-Funktionen haben will, muss fast jährlich auf die neueste Version wechseln. Gerade bei einem Spiel, das stark auf Multiplayer-Erlebnisse setzt, stößt dies auf Unverständnis.

Wird WWE 2K25 den Kurs ändern?

Obwohl die Ankündigung von WWE 2K25 für Begeisterung sorgt, schwingt die Sorge mit, dass auch dieses Spiel schnell wieder „offline“ gehen könnte. Bleibt zu hoffen, dass 2K aus der Kritik lernt und den Fans eine nachhaltigere Spielerfahrung bietet. Bis dahin bleibt die Spannung groß, welche Innovationen und Überraschungen der neueste Ableger am 28. Januar enthüllen wird.

Spätestens dann zeigt sich, ob die Serie wirklich so „groß, mutig und besser denn je“ zurückkehrt – oder ob es nur leere Marketingversprechen sind.