Immer schneller offline: Die fragwürdige Server-Abschaltung bei Spielen wie WWE 2K23

Die Abschaltung von Servern bei Videospielen scheint sich in den letzten Jahren immer schneller zu vollziehen. Ein aktuelles Beispiel ist WWE 2K23, dessen Online-Funktionen bereits nach weniger als zwei Jahren deaktiviert werden. Für viele in der Gaming-Community ist das jedoch keine Überraschung – eher ein frustrierender Trend.

WWE 2K23 wurde bereits am 1. November 2024 aus sämtlichen Stores entfernt. Doch damit nicht genug: Ab dem 6. Januar 2025 wird auch der letzte Online-Zugang des Spiels gekappt. Wer gehofft hatte, weiterhin Online-Matches mit Freunden austragen zu können, schaut in die Röhre. Die Alternative? Der Kauf von WWE 2K24, dem neuesten Ableger der Reihe, der im März 2024 veröffentlicht wurde. Ein Kauf, der mit einem Preis von üblichen 69,99 Euro für die Standardversion bis hin zu 99,99 Euro für spezielle Editionen alles andere als günstig ist – besonders angesichts der aktuellen Wirtschaftslage.

Kein Problem für manche, eine Enttäuschung für viele

Für Spieler, die ohnehin nur Offline-Modi nutzen, dürfte die Abschaltung der Server kaum ins Gewicht fallen. Doch für andere, insbesondere jene, die sich das neueste Spiel der Reihe nicht leisten können oder wollen, ist dies ein harter Schlag. Gerade einmal zwei Jahre nach dem Release endet somit die Online-Funktionalität eines Titels, der damals als großes Highlight galt. Zum Vergleich: Frühere Titel der WWE-Reihe hatten oftmals deutlich länger Zugang zu ihren Online-Features.

2K Games hat bislang keine detaillierte Erklärung für die Abschaltung der WWE 2K23-Server geliefert. In einer knappen Ankündigung hieß es damals lediglich, dass die Server ab dem 6. Januar 2025 deaktiviert werden. Online-Matches und Community-Kreationen sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verfügbar, während die Offline-Modi weiterhin zugänglich bleiben.

Die Entscheidung reiht sich jedoch in eine mittlerweile bekannte Praxis des Publishers ein: Ältere Sportspiele wie NBA 2K23 wurden ebenfalls kürzlich aus den Stores entfernt, während die Server ebenfalls abgeschaltet wurden. Die Fans hatten gehofft, dass 2K das Datum zumindest verschieben würde, um noch ein paar Monate mehr Online-Zeit zu gewähren. Doch diese Hoffnungen blieben unerfüllt.

Ein teures Vergnügen für Wrestling-Fans

Wer weiterhin Online-Funktionen der WWE-Reihe nutzen möchte, muss zu WWE 2K24 greifen. Neben dem bereits hohen Standardpreis wird das Spiel in teuren Bundles mit anderen 2K-Titeln angeboten. Besonders in der Weihnachtszeit waren diese im Angebot – inzwischen sind die Rabatte jedoch ausgelaufen, was den Kauf für viele Spieler noch unattraktiver macht.

Die zunehmende Geschwindigkeit, mit der Publisher Server abschalten, wirft Fragen auf. Ist es wirklich notwendig, den Support für ein Spiel so schnell einzustellen, nur um die Spieler in Richtung des neuesten Ablegers zu drängen? Für viele Fans bleibt dies eine bittere Pille, die den Spaß an einer langjährigen Reihe trübt. Ob sich dieser Trend fortsetzt, wird sich zeigen – doch es scheint, als stünde der Gewinner schon fest: der Publisher.