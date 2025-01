Fantastic Four in „Marvel Rivals“ bestätigt: Blutmond-Action in New York City

Die Fantastic Four – Mr. Fantastic, The Thing, The Invisible Woman und The Human Torch – sind offiziell die nächsten Helden in Marvel Rivals. NetEase Games hat das nach einem kürzlich aufgetauchten Leak bestätigt. Der erste Trailer erscheint am 6. Januar.

Das Bildmaterial zeigt die vier Helden in New York City, wo ein düsterer Blutmond den Himmel erhellt und Vampire-ähnliche Fledermäuse umherschwirren. Ist das die nächste Karte für das Spiel? Die Umgebung lässt vermuten, dass die Spieler bald auf einer thematisch spannenden Map antreten können. Und was ist mit dem Roboter H.E.R.B.I.E.? Eine mögliche Rolle im Gameplay bleibt noch ein Rätsel.

Offen ist auch, ob die Fantastic Four als spielbares Quartett gleichzeitig oder schrittweise über die erste Staffel eingeführt werden. Diese beginnt diesen Monat und läuft drei Monate – inklusive eines Premium-Battle-Passes für 9,99 Euro.

Seit dem Launch im letzten Monat hat Marvel Rivals die Marke von 20 Millionen Spielern geknackt und ist für Xbox Series X/S, PS5 und PC verfügbar. Für die Zukunft ist außerdem eine umfassende Roadmap geplant, die weitere Highlights umfasst.