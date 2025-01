Okami 2 – Schon bald weitere Neuigkeiten?

Nur wenige hätten gedacht, dass „Okami“ jemals eine richtige Fortsetzung erhalten würde. Umso überraschender war die Ankündigung von Capcom bei den Game Awards 2024: Der gefeierte Action-Adventure-Klassiker bekommt einen Nachfolger. Das Besondere? Der Regisseur des Originals, Hideki Kamiya, kehrt zurück, um das Projekt mit seinem neuen Studio Clovers zu leiten.

Capcom stellt schnelle Infos in Aussicht

Kamiya, bekannt für seine kreative Vision, teilte zu Beginn des Jahres eine hoffnungsvolle Nachricht auf der offiziellen Website von Clovers. „Die Ankündigung von ‚Okami 2‘ und unseres Studios war erst der Anfang“, schrieb er. „Capcom ist entschlossen, Ihnen bald weitere spannende Neuigkeiten zu präsentieren.“

Rückblickend sei 2024 ein bedeutsames Jahr gewesen: die Gründung von Clovers, die Vorstellung eines neuen Projekts und der Beginn eines neuen Kapitels in Kamiyas Karriere. Doch dies sei erst der Anfang. „Clovers steht an der Startlinie“, betonte er. „Unser wahrer Wert als Studio wird sich jetzt erst zeigen.“

Projekt steht erst am Anfang

Die Fans von „Okami“ dürfen sich also auf Großes freuen, auch wenn Geduld gefragt ist. Das Projekt befindet sich noch in der Anfangsphase, und es wird wohl Jahre dauern, bis der Nachfolger das Licht der Welt erblickt. Dennoch ist die Rückkehr von Kamiya und die Gründung von Clovers ein klares Signal: Capcom setzt auf Qualität und Innovation. Zusätzlich zu „Okami 2“ kündigte Capcom auch „Onimusha: Way of the Sword“ an und äußerte Pläne, weitere ruhende Marken wiederzubeleben. Könnte dies der Beginn einer Renaissance für Capcoms Klassiker sein?