Valorant startet mit kolumbianischem Agenten in Saison 2025 Akt I

Mit der Saison 2025 bringt Riot Games frischen Wind in die beliebte taktische Shooter-Welt von Valorant: Der neue Agent Tejo aus Kolumbien tritt an, um das Spielgeschehen zu verändern. Tejo wird in Akt I der Saison 2025 eingeführt und ist ein taktisch versierter Agent, der mit seinen raffinierten ballistischen Fähigkeiten das Schlachtfeld dominieren wird.

Tejo betrifft das Schlachtfeld

Tejo zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Gegner in die Enge zu treiben und sie zu zwingen, sich entweder zu verteidigen oder die Stellung aufzugeben. Seine Fähigkeiten sind auf präzise Angriffe und strategische Platzierung ausgerichtet, um den Gegner ständig unter Druck zu setzen. Besonders beeindruckend ist seine Fähigkeit „Sonderzustellung“, bei der er eine Haftgranate wirft, die an der ersten Oberfläche haften bleibt und bei Explosion alle Ziele im Umkreis betäubt. Diese Fähigkeit versetzt seine Gegner in einen Zustand der Unsicherheit, wodurch sie gezwungen sind, schnelle Entscheidungen zu treffen, um zu überleben.

Tejos „Tarndrohne“ ist ein weiteres taktisches Meisterwerk. Die Drohne sendet Impulse aus, die sowohl Gegner unterdrücken als auch aufdecken – eine hervorragende Möglichkeit, um Informationen zu sammeln und feindliche Positionen zu enthüllen. Aber Tejo ist nicht nur auf die Aufklärung angewiesen: Mit der „Gelenkten Salve“ kann er bis zu zwei Ziele auf der Karte auswählen und Raketen auf sie abfeuern, die automatisch ihr Ziel ansteuern und explodieren. Dies ermöglicht ihm, die Verteidigung des Gegners mit präzisen Schlägen zu unterbrechen.

Seine ultimative Fähigkeit, „Der jüngste Tag“, hebt das strategische Potenzial von Tejo auf ein neues Level. Er kann zwei Punkte auf der Karte auswählen, zwischen denen eine Welle von Explosionen ausgelöst wird. Diese Fähigkeit zwingt Gegner dazu, ihre Positionen genau zu überdenken und den Schaden zu minimieren, der durch Tejos explosives Arsenal angerichtet wird.

„Tejo ist ein Agent für Spieler, die das Spiel nicht nur durch rohe Gewalt, sondern durch strategische Planung und taktisches Denken beeinflussen möchten“, erklärt Ryan Cousart, Game Designer für VALORANT. „Seine Fähigkeiten erfordern ein gutes Gespür für das Spielfeld und präzise Entscheidungsfindung, um das Team zum Sieg zu führen.“

Spielerische Freiheiten werden erweitert

Neben Tejo führt Valorant in dieser Saison auch den neuen Inhaltstyp „Flex“ ein. Diese handgehaltenen Objekte bieten dem Spieler mehr kreative Freiheit, sich im Spiel auszudrücken. Über das Graffitirad anwählbar, gibt es den Flex als kostenlosen Inhalt zu Beginn der Saison und einen weiteren Flex im Battlepass.

Das Aktuelle Update bringt zudem die futuristische EX.O-Skinreihe, die von Sci-Fi- und futuristischen Themen inspiriert wurde. Mit Waffen wie der Vandal, Sheriff und Spectre sowie einem katana-artigen Nahkampfgerät ist diese Sammlung ein echtes Highlight für Fans von stilisierten Skins. Weitere kosmetische Gegenstände wie Banner, Talisman und die Klingen – Hieromotiv Nahkampfwaffe sind ebenfalls im neuen Battlepass enthalten.

Die Saison 2025 // Akt I startet am 8. Januar 2025, mit der EX.O-Skinreihe, die ab dem 9. Januar verfügbar ist. Valorant-Spieler dürfen sich also auf eine spannende und actionreiche Saison mit einem neuen, mächtigen Agenten freuen.