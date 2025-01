Ungeöffnete PS2-Konsolen als Schatz im Keller werden zu echten Wertanlagen

Wer heute eine PlayStation 5 erwirbt und sie ungeöffnet lagert, könnte in einigen Jahrzehnten ähnliche Preise erzielen. Allerdings ist das ein Risiko: Der innere Zustand der Konsole, die Nachfrage auf dem Sammlermarkt und das Angebot an vergleichbaren Modellen spielen eine entscheidende Rolle. Das große Geld wird schon heute mit limitierten Editionen wie der 30th Anniversary Edition gemacht, die schon vor dem eigentlichen Verkaufsstart für mehrere tausend Dollar verkauft wurde. Dahinter steckt allerdings meist Gewinnmaximierung und weniger Nostalgie.

Ein Beispiel aus der Sammlerwelt zeigt, wie lukrativ der Handel mit ungeöffneten Konsolen sein kann. Ein seltenes PS2-Bundle mit LEGO Batman-Spiel wurde kürzlich gefunden – in einem Zustand, der alles andere als perfekt war. Andere Exemplare, wie die klassische PS2 Slim in Silber oder Schwarz, erzielen Preise von bis zu 2.000 Dollar. Eine originalverpackte PS2 der ersten Generation wird sogar für beeindruckende 4.000 Dollar verkauft.

Die PlayStation 2 war nicht nur eine der erfolgreichsten Konsolen ihrer Zeit, sondern hat sich mittlerweile zu einem begehrten Sammlerstück entwickelt, nachdem die Produktion offiziell beendet wurde. Besonders ungeöffnete Exemplare erzielen auf Plattformen wie eBay erstaunliche Summen, die Sammlerherzen höherschlagen lassen. Wer das Glück hat, eine solche Konsole noch in originalverpacktem Zustand zu besitzen, könnte einen kleinen Schatz in den Händen halten.

What do you think?