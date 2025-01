Brände in L.A. legen Hollywood lahm: Fallout-Staffel 2 und mehr betroffen

Die Naturgewalten lassen keinen Raum für Planungen: Während L.A. in Rauch gehüllt ist, bleibt unklar, wann der gewohnte Produktionsbetrieb zurückkehren kann. Bis dahin müssen Zuschauer wohl länger auf neue Folgen von Serien wie „Fallout“ und Co. warten.

Die „Fallout“-Produktion, die in der Nähe von Santa Clarita angesiedelt ist, soll vorerst am Freitag wieder aufgenommen werden, falls die Lage es erlaubt. Ob dieser Zeitplan gehalten werden kann, bleibt angesichts der weiterhin unkontrollierten Brände fraglich.

NBCUniversal bestätigte die Aussetzung mehrerer Produktionen, darunter „Hacks“, „Loot“ und „Suits: L.A.“. Auch CBS Studios hat die Arbeiten an „NCIS“, „The Neighborhood“ und anderen Projekten gestoppt. Selbst Disney-20th und Warner Bros. blieben nicht verschont. Die Brände beeinträchtigen unter anderem „Grey’s Anatomy“, „Abbott Elementary“ und sogar das Studiogelände in Burbank.

FilmLA, die Behörde für Dreharbeiten in L.A., erklärte am Mittwoch, dass Drehgenehmigungen in den stark betroffenen Gebieten Altadena, Pacific Palisades und Sylmar vorerst entzogen wurden. Die Feuerwehr von L.A. County hatte aufgrund des Ausnahmezustands darum gebeten. „Die Sicherheit von Besatzungen und Anwohnern hat oberste Priorität“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

What do you think?