Trotz Nintendo Switch 2 – Die PS5 wird 2025 erfolgreicher sein

Das Jahr 2025 wird in der Gaming-Welt besonders spannend – vor allem, weil Nintendo mit der Nintendo Switch 2 ein vielversprechendes neues Kapitel seiner Konsolen-Historie aufschlägt. Doch trotz des Hypes um die neue Hardware und einer potenziell massiven Nachfrage wagt Analyst Mat Piscatella eine gewagte Prognose: In den USA wird die PS5 den Markt dominieren und sich besser verkaufen als die Nintendo Switch 2.

PS5 bleibt unangefochtener Sieger

In einem Thread auf Bluesky ging Piscatella auf seine Erwartungen für 2025 ein. Er prognostiziert, dass die Nintendo Switch 2 in diesem Jahr 4,3 Millionen Einheiten in den USA verkaufen wird – eine beachtliche Zahl, aber nicht genug, um die PlayStation 5 zu übertrumpfen. Laut Piscatella wird die PS5 2025 in den USA auf Platz eins der Hardware-Verkäufe landen. Der Grund für diese Vorhersage? Ein Kombinationsfaktor aus stabiler Produktion und anhaltender Nachfrage nach der PS5.

Piscatella weist darauf hin, dass Nintendo mit Produktionsengpässen zu kämpfen haben könnte. Egal wie stark die Nachfrage nach der Nintendo Switch 2 auch sein mag, die Anzahl der verfügbaren Konsolen wird durch die Fertigungskapazitäten begrenzt. In den ersten Monaten nach dem Launch wird mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage gerechnet, doch in dieser Phase könnte es zu Engpässen kommen, was den Verkauf beeinträchtigt. Es bleibt abzuwarten, wie schnell Nintendo diese Herausforderungen meistern kann, um die Produktion zu skalieren. Die Ankündigung der Switch 2 wird nach den anhaltenden Leaks in den kommenden Wochen erwartet.

PS5 Produktion läuft wie am Schnürchen

Im Gegensatz dazu hat Sony die Produktion der PS5 bereits auf Hochtouren gebracht. Nachdem Sony eine Reihe von Engpässen in den ersten Jahren nach dem Release überwinden konnte, sind sie nun in der Lage, eine stabile Versorgung zu gewährleisten. Diese Produktionskapazität, gepaart mit der anhaltend hohen Nachfrage und dem riesigen PlayStation-Ökosystem, könnte der PS5 einen klaren Vorteil verschaffen.

Obwohl die Nintendo Switch 2 vermutlich die am meisten erwartete Konsole von Nintendo in der Geschichte des Unternehmens ist, könnte die PS5 2025 trotz aller Bemühungen von Nintendo als der Verkaufsschlager des Jahres in den USA hervorgehen. Piscatella ist sich sicher, dass Sony mit einer gut organisierten Produktionsstrategie und einer weiterhin starken Spielerbasis in der Pole Position bleibt.

Das Rennen zwischen den beiden Konsolen wird spannend, aber für 2025 sieht es so aus, als ob die PlayStation 5 mit einem klaren Vorsprung in den USA die Spitze erobern könnte. Wo der Analyst die Xbox Series X|S in diesem Jahr sieht, geht aus dem Bericht nicht weiter hervor – vermutlich weiterhin auf dem Abstellgleis.