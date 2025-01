Cronos: The New Dawn – Details zur Story, Setting und das Streben nach Neuem

Mit „Cronos: The New Dawn“ präsentiert Bloober Team ein ambitioniertes Sci-Fi-Survival-Horror-Spiel, das sich auf die Traditionen und Stärken des Studios stützt, zugleich aber neue Wege beschreitet. GamingBolt hatte die Gelegenheit, mit Jacek Zięba, dem Game Director und Producer, über die Entstehung des Spiels, die inspirierenden Hintergründe und die Ziele des Teams zu sprechen.

Eine neue Ära für Bloober Team

Nach dem großen Erfolg von Silent Hill 2 beschreibt Jacek Zięba „Cronos: The New Dawn“ als den nächsten großen Schritt „Wir wollen unsere nächste große IP schaffen, die aber etwas anderes als das vorherige Spiel ist. Deshalb haben wir uns für ein Sci-Fi-Survival-Horror entschieden.“

Trotz der Vergleiche mit dem gefeierten Vorgänger hebt sich „Cronos: The New Dawn“ durch seinen Retro-Futurismus und eine bewusstseinsverändernde Zeitreisegeschichte hervor. Das Spiel vereint die Atmosphäre vergangener Werke wie The Medium oder Observer, bleibt jedoch eigenständig und wagt sich auf unerschlossene Pfade.

Ein apokalyptisches Polen der 1980er Jahre

Eine der zentralen Inspirationen für das Spiel ist die polnische Geschichte, insbesondere die 1980er Jahre, eine Zeit des Umbruchs und der Unsicherheit. Der titelgebende Bezirk „The New Dawn“ ist von Krakau inspiriert und dient als Symbol für die paranoiden und repressiven Bedingungen des kommunistischen Regimes: „Es waren sehr harte Zeiten in Polen, aber irgendwo am Horizont war auch der Wind der Veränderung zu spüren.“

Diese düstere Atmosphäre wird mit einer alternativen Historie und Elementen von Klassikern wie Alien oder Star Wars kombiniert, um eine einzigartige Sci-Fi-Welt zu schaffen. Die Mischung aus Vergangenheit und futuristischer Technologie macht „Cronos“ zu einem Spiel, das geerdet ist, aber dennoch fantastische Möglichkeiten eröffnet.

Survival-Horror neu interpretiert

Jacek Zięba beschreibt „Cronos: The New Dawn“ als geerdeter als die vorherigen Spiele des Studios. Es nähert sich Klassikern wie Silent Hill oder Resident Evil an, bleibt aber eigenständig. Besonders spannend ist die Parallele zu The Medium, da auch „Cronos: The New Dawn“ mit zwei Zeitlinien arbeitet. Diese Mechanik eröffnet nicht nur narrative Tiefe, sondern stellt auch spielerisch eine neue Herausforderung dar.

In einer Branche, die oft auf bewährte Marken setzt, wagt Bloober Team mit „Cronos: The New Dawn“ bewusst den Sprung ins Ungewisse: „Unser Erfolg beruht darauf, dass wir einigen Trends folgen, aber gleichzeitig etwas Eigenes schaffen wollen.“

Mit „Cronos: The New Dawn“ bleibt Bloober Team seiner Leidenschaft treu: die Grenzen des Horrors auszuloten und Spieler mit Geschichten zu begeistern, die sowohl emotional als auch atmosphärisch fesseln. Das Ziel ist ein intensives Survival-Horror-Erlebnis, das sich durch seine Zeitreise-Thematik und seine historische Tiefe auszeichnet.