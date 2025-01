Atomfall: Freiheit und Paranoia statt Questsystem

Atomfall erscheint am 27. März für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Aktuelle Gameplay-Eindrücke gibt es hier .

Die Entwickler vergleichen Atomfall mit einem „britischen Science-Fiction-Krimi“ und nennen Doctor Who, The Prisoner und Day of the Triffids als Inspirationen. RPG-Elemente werden zwar angedeutet, doch das Spiel bleibt ein hybrider Mix aus Survival und Detektivarbeit. Spieler sollten sich darauf einstellen, nicht an die Hand genommen zu werden, sondern aktiv die Geheimnisse dieser post-apokalyptischen Welt zu entschlüsseln.

Das Spielgeschehen erinnert an klassische Geschichten aus der TV-Serie Akte X. Die Handlung spielt im Jahr 1962, mitten im Kalten Krieg, und mischt britische Science-Fiction-Elemente mit einem düsteren Überlebenskampf. Die Spieler wachen ohne Erinnerung auf und müssen herausfinden, warum die Welt in Chaos versinkt. Das Ziel: die Wahrheit hinter der Katastrophe aufzudecken, die diese dystopische Welt geformt hat.

Laut Art Director Ryan Greene verfolgt Atomfall einen radikalen Ansatz, der sich stark von anderen Genregrößen wie Fallout unterscheidet. „Wir wollten ein Spiel schaffen, das sich mehr wie eine Serie von Ermittlungen anfühlt als wie eine Liste von Quests“, erklärt Greene in einem Interview mit GamesRadar . Statt Zielmarkierungen und Quest-Tagebüchern navigieren Spieler durch eine Welt voller Unsicherheiten, indem sie verschiedene Spuren aufgreifen – von denen viele in Sackgassen enden könnten.

