Lara Croft in bester Pose: Tomb Raider IV-VI Remastered mit Fotomodus

Am 14. Februar 2024 kehrt die legendäre Archäologin Lara Croft zurück – „Tomb Raider IV-VI Remastered“ steht in den Startlöchern und verspricht ein Abenteuer, das Fans alter und neuer Generationen gleichermaßen begeistert. Doch was macht diese Neuauflage so besonders? Neben überarbeiteter Grafik und flüssigem Gameplay-Design rückt ein Feature ins Rampenlicht, das Spielerherzen höher schlagen lässt: der Fotomodus.

Momente, die bleiben: Der Fotomodus

Der Fotomodus von „Tomb Raider IV-VI Remastered“ geht weit über einen simplen Screenshot hinaus. Er ermöglicht es euch, Laras gefährliche Expeditionen in Gizeh, düstere Infiltrationen und geheimnisvolle Begegnungen in Paris bildgewaltig einzufangen – und das in einer Qualität, die selbst heutige Standards beeindruckt.

Was ist neu?

Frische Outfits und Posen : Neben klassischen Looks aus der Tomb Raider I-III Remastered-Sammlung kommen exklusive Posen und Kostüme hinzu. Ob ikonischer Zopf oder moderne Akzente – Lara bleibt stilvoll wie eh und je.

: Neben klassischen Looks aus der Tomb Raider I-III Remastered-Sammlung kommen exklusive Posen und Kostüme hinzu. Ob ikonischer Zopf oder moderne Akzente – Lara bleibt stilvoll wie eh und je. Kreative Kontrolle : Nutzt anpassbare Kamerawinkel, Tiefenschärfe und verschiedene Filter, um eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Das perfekte Bild für Social Media oder das heimische Archiv? Kein Problem.

: Nutzt anpassbare Kamerawinkel, Tiefenschärfe und verschiedene Filter, um eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Das perfekte Bild für Social Media oder das heimische Archiv? Kein Problem. Ausdrucksstarke Details: Wählt aus dynamischen Gesichtsausdrücken, die Laras Charakter in jedem Moment unterstreichen – von Entschlossenheit bis Erstaunen!

Diese Remastered-Edition ist mehr als eine nostalgische Reise – sie ist eine Liebeserklärung an Laras Vermächtnis und bietet euch die Werkzeuge, um ihre Abenteuer durch eure Augen zu erleben. Ob Neueinsteiger oder langjähriger Fan: Am Valentinstag 2024 wird es Zeit, sich erneut ins Abenteuer zu stürzen und „Tomb Raider IV-VI“ Remastered zu feiern.

Weitere Einblicke in den Fotomodus liefert ein aktuelles Special auf dem PlayStation Blog.