Assassin’s Creed Animus Hub: Leak enthüllt Season Pass-Inhalte für AC: Shadows

Ubisoft-Fans können sich freuen: Ein neuer Datamine-Leak gibt möglicherweise einen detaillierten Einblick in die kommenden Inhalte des Assassin’s Creed Animus Hub, der parallel zum heiß erwarteten „Assassin’s Creed Shadows“ veröffentlicht wird. Seit längerem ist bekannt, dass der Animus Hub die zentrale Plattform für zukünftige Assassin’s Creed-Titel sein wird. Ursprünglich als Assassin’s Creed Infinity Hub bekannt, soll er nicht nur als Launcher dienen, sondern auch zusätzliche Inhalte wie Season Passes und kosmetische Items bereithalten.

Was wurde geleakt?

Ein Reddit-Nutzer namens Thorites hat per Datamine Hinweise auf den ersten Battle Pass mit dem Titel „Eye in the Dark“ entdeckt. Dieser soll insgesamt 20 kosmetische Stufen umfassen. Aber das ist noch nicht alles: Laut Insider Gaming sind bereits drei weitere Battle Passes in Planung – darunter „The Hidden Network“, „The Last Ronin“ und „In The Shadows“. Auch diese sollen jeweils 20 Stufen enthalten. Ob und wann diese Inhalte erscheinen, bleibt jedoch unklar.

Neben den Battle Passes enthüllt der Leak weitere spannende Details: Der Animus Hub wird einen In-Game-Store bieten, in dem Spieler kosmetische Gegenstände für Charaktere, Umgebungen und sogar Haustiere kaufen können. Es scheint also, dass Ubisoft mit dem Hub nicht nur die Spielerschaft vernetzen, sondern auch eine neue Einnahmequelle schaffen will.

Der verschobene Release von Assassin’s Creed Shadows

„Assassin’s Creed Shadows“ sollte ursprünglich im November 2024 erscheinen, wurde jedoch auf den 14. Februar 2025 verschoben. Ubisoft begründete dies mit dem Wunsch, das Spiel weiter zu verbessern und die hohen Erwartungen der Fans zu erfüllen.

Die Verknüpfung von „Assassin’s Creed Shadows“ und dem Animus Hub deutet darauf hin, dass Ubisoft die Assassin’s Creed-Marke auf eine neue, langfristige Plattform ausrichten möchte. Bleibt nur abzuwarten, ob das neue Konzept bei den Fans genauso gut ankommt wie die bisherigen Spiele. Was haltet ihr von dem Leak und den geplanten Features des Animus Hubs? Ein cleverer Schachzug oder nur ein weiterer Versuch, die Monetarisierung zu maximieren?