FATE: Reawakened erobert als Remaster die PS5 und Xbox

Die preisgekrönte FATE-Serie, ein Pionier des Action-Rollenspiel-Genres, wagt den Sprung in eine neue Ära. Publisher gamigo und Entwickler Tableflip haben bekannt gegeben, dass „FATE: Reawakened„, ein umfassendes Remaster der kultigen Spielereihe, bald auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar sein wird. Fans des Originals und Neulinge dürfen sich auf die epische Reise nach Grove und in die tiefen, mystischen Dungeons darunter freuen.

Mehr als nur ein Remaster

„FATE: Reawakened“ bringt nicht nur das ursprüngliche Spiel zurück, sondern enthält auch alle Fortsetzungen: „FATE: Undiscovered Realms“, „FATE: The Traitor Soul“ und „FATE: The Cursed King“. Dazu wurde die Grafik komplett überarbeitet, mit verbesserten Licht- und Partikeleffekten, die die düstere Atmosphäre der Dungeons in neuem Glanz erstrahlen lassen. Auch die Benutzeroberfläche wurde modernisiert, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu bieten.

Erstmals wird FATE auch vollständig lokalisiert – darunter in Deutsch, Französisch und Spanisch – und ermöglicht auf dem PC endlich die Steuerung per Controller. Für Konsolenspieler heißt das: zurücklehnen und eintauchen in eine Welt voller Abenteuer, in der der Fokus auf dem klassischen Dungeon-Crawling bleibt.

FATE: Eine Legende kehrt zurück

Ursprünglich in der goldenen Ära der Action-RPGs veröffentlicht, hat sich FATE einen Platz in der Hall of Fame des Genres erarbeitet. Es war ein Vorreiter für moderne Klassiker wie Torchlight und gewann den zweiten Platz in der Kategorie „Rollenspiel des Jahres“. Mit prozedural generierten Dungeons, einer lebendigen Ingame-Wirtschaft und liebevoll designten Haustieren, die zu mächtigen Gefährten werden können, setzte die Serie damals neue Standards.

Jetzt können Spieler diese Legende mit brandneuen Features erleben: Steam-Nutzer dürfen sich über neue Abzeichen, Emojis und Profilhintergründe freuen, während alle Plattformen zusätzliche Erfolge und Inhalte bieten. Ob Veteranen oder Neulinge, FATE: Reawakened ist die perfekte Gelegenheit, die legendäre Welt von Grove neu zu entdecken. Mit seiner Mischung aus Nostalgie und modernen Verbesserungen bleibt die Serie ihren Wurzeln treu und lädt gleichzeitig eine neue Generation von Spielern dazu ein, das Abenteuer zu erleben.