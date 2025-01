Kingdom Come: Deliverance II – CGI-Trailer zelebriert den Pre-Load Start

Der Trailer zeigt Heinrich, wie er in einer rauen, humorvollen Welt lebt. Mit einem Krug in der Hand und einem Schwert an der Seite kämpft er sich durch Böhmen, stets dem Motto „Jeder Tag könnte der letzte sein“ folgend. Diese Mischung aus Humor und Brutalität lässt Fans auf das nächste Kapitel der Reihe gespannt blicken – ein Abenteuer voller Spannung, Witz und mittelalterlichem Charme.

Warhorse Studios und PLAION haben heute den humorvollen CGI-Trailer „Live A Life Medieval“ zu Kingdom Come: Deliverance II veröffentlicht. Der Trailer gewährt einen augenzwinkernden Blick auf Heinrichs heldenhafte Abenteuer im mittelalterlichen Europa und wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Animationsstudio Platige erstellt. Ein besonderes Highlight ist die mittelalterliche Coverversion eines kultigen 70er-Jahre-Songs, neu interpretiert als „15th Century Boy“.

