PayDay 3: PlayStation Plus-Titel wird um legendären Heister Jacket ergänzt

Fans brutaler Heist-Action dürfen sich freuen: Der legendäre Heister Jacket, berüchtigt für seine blutige Hühnermaske und skrupellose Gewalt, kehrt am 3. Februar in Payday 3 zurück – pünktlich zum PlayStation Plus-Start. Damit bringt Starbreeze nicht nur einen ikonischen Charakter zurück, sondern liefert auch ein neues Minispiel im Hotline Miami-Stil.

Jacket ist zurück – und es wird blutig

Seit seinem Debüt in PayDay 2 hat sich Jacket zu einer echten Ikone entwickelt. Wer sich in seinem maskierten Wahnsinn erneut austoben will, kann dies nun in PayDay 3 tun. Als Vorgeschmack auf das bevorstehende Chaos gibt es einen blutigen Trailer:

„Don’t Be a Hero“ – Hotline Miami lässt grüßen

Zusätzlich zur Rückkehr von Jacket hat Starbreeze ein brandneues Minispiel entwickelt: „Don’t Be a Hero“. Dieser Stealth-Ableger ist eine Hommage an Hotline Miami, Jackets eigentliche Heimat. Das Spiel wurde von Vincent Hellberg entwickelt, einem Grafikdesigner aus dem Starbreeze-Marketingteam, der für seine Rolle als Robert Banks in den „Gateway Live Lore“-Videos bekannt ist.

Spieler übernehmen die Rolle von Milton, einem Bankangestellten, der von der PAYDAY-Gang fasziniert ist. Doch statt selbst als Jäger loszuziehen, ist man diesmal der Gejagte! Ziel ist es, die Bankräuber zu überlisten, Kollegen zu retten und dabei noch ein wenig Geld abzugreifen.

Jacket-DLC für PAYDAY 3 – Das steckt drin:

Das Jacket-Charakterpaket bietet sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte:

Kostenlose Inhalte:

Overskill-System für noch individuellere Overkill-Loadouts

für noch individuellere Overkill-Loadouts Valentine Edition Twitch-Drops

Kostenpflichtige Inhalte:

Spielbarer Charakter Jacket mit einzigartigem Outfit

mit einzigartigem Outfit Richard Rising-Maske

Miami Dekadenz -Waffe (Tribune 32)

-Waffe (Tribune 32) Sociopath Overskill-Waffe

Letterman-Anhänger

Richard 1989-Aufkleber

PayDay 3 ab 4. Februar kostenlos bei PlayStation Plus

Für alle, die PayDay 3 noch nicht ausprobiert haben, gibt es jetzt keine Ausreden mehr: Ab dem 4. Februar ist das Spiel für einen Monat gratis bei PlayStation Plus verfügbar! Perfekt, um mit Freunden in die Welt der Heists einzutauchen und die Rückkehr von Jacket gebührend zu feiern.

Also, Maske auf, Waffen laden – die PayDay-Gang wartet!