Monatliche PlayStation Plus-Spiele für Februar: 3 Games, 3 Highlights

Februar wird für PlayStation Plus-Mitglieder spannend! Ab dem 4. Februar können sich Spieler auf drei abwechslungsreiche Titel freuen, die von nervenaufreibenden Raubüberfällen bis hin zu intergalaktischen Abenteuern und einem nostalgischen Platformer reichen. Die monatliche Auswahl umfasst Payday 3, High on Life und Pac-Man World Re-Pac. Ein Überblick!

Payday 3 – Der ultimative Raubüberfall

Bereiten euch darauf vor, ein perfekt geplantes Verbrechen auszuführen. In Payday 3 schlüpft ihr in die Rolle eines Mitglieds der legendären Payday-Gang, die nach Jahren des Ruhestands wieder in Aktion tritt. Dieses rasante, kooperative FPS lässt euch zusammen mit bis zu drei weiteren Spielern anspruchsvolle Raubüberfälle planen und durchführen. Die Bandenkollegen sind zurück, und die Polizei hat kaum eine Chance, wenn die Payday-Gang erneut zuschlägt. Wer will nicht der Albtraum der Strafverfolgungsbehörden sein?

Obwohl PayDay 3 recht enttäuschend gestartet ist, hat Starbreeze alles daran gesetzt, um das Spiel auf Vordermann zu bringen. Dazu gehört inzwischen auch ein Offline-Modus.

High on Life – Witziges intergalaktisches Abenteuer

Frisch aus der Highschool und mit keinerlei Ambitionen ausgestattet, wird der Spieler in High on Life in eine bizarre Geschichte verwickelt, als ein außerirdisches Kartell die Erde überfällt. Ihre einzige Hoffnung? Ein Team von sprechenden Waffen, die Sie auf Ihrem Abenteuer begleiten. Sie reisen durch verschiedene Biome, stellen sich dem verrückten Garmantuous und seiner Bande und erleben ein unvergessliches Comedy-Abenteuer von den Machern von Rick and Morty. Dieses Spiel bietet einen einzigartigen Mix aus Humor, Action und intergalaktischen Kämpfen – genau das Richtige, um den Februar aufzuheitern.

Zum 40. Geburtstag des kultigen Pac-Man erscheint das Remake von Pac-Man World, einem PlayStation-Klassiker aus dem Jahr 2004. In Pac-Man World Re-Pac muss der gelbe Held seine Familie und Freunde retten, die von den Geistern entführt wurden. Auf Geisterinsel gilt es, knifflige Rätsel zu lösen, über Plattformen zu springen und sich durch verschiedene 3D-Labyrinthe zu kämpfen. Mit verbesserter Grafik und fein abgestimmter Steuerung ist dies das perfekte Spiel für Fans von klassischen Platformern und Pac-Man-Liebhabern.

Letzte Chance: Januar-Spiele

Bis zum 3. Februar haben PlayStation Plus-Mitglieder noch die Gelegenheit, die Januar-Spiele zu sichern: Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered und The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Für PS4-Spieler gibt es ebenfalls enttäuschende Neuigkeiten: Ab 2026 sind diese nicht mehr Teil des PlayStation Plus-Angebots. Alle Details dazu haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.