Schock für PS4-Spieler: PlayStation Plus Spiele-Angebot wird quasi eingestellt

PlayStation Plus verliert damit einen entscheidenden Vorteil für PS4-Besitzer. Klar, die PS5 steht im Mittelpunkt, aber so radikal die PS4-Fans abzuschneiden, wird vielen sauer aufstoßen. Zumal die PS5-Generation bei Weitem nicht das Spieleangebot hat, mit dem die PS4 aufwarten konnte. 2026 könnte damit für viele das Ende ihres PlayStation-Plus-Abos bedeuten. Bleibt abzuwarten, ob Sony diese Entscheidung noch einmal überdenkt!

Sony argumentiert, dass die meisten PlayStation-Plus-Nutzer mittlerweile auf die PS5 umgestiegen sind und ohnehin fast nur noch PS5-Titel nutzen. Doch was ist mit den Millionen Spielern, die nach wie vor auf der PS4 unterwegs sind? Für sie gibt es jetzt wenig Grund, PlayStation Plus weiter zu behalten – oder gleich auf die Xbox zu wechseln?

Bislang konnten PlayStation-Plus-Abonnenten jeden Monat neue Spiele kostenlos ihrer Bibliothek hinzufügen. Doch damit ist bald Schluss – zumindest für PS4-Games. Ab 2026 wird Sony nur noch gelegentlich PS4-Titel im Rahmen des PlayStation-Plus-Angebots bereitstellen. Wer also keine PS5 besitzt, schaut in Zukunft fast in die Röhre.

Schlechte Nachrichten für alle, die PlayStation Plus auf der PS4 nutzen! Sony hat offiziell angekündigt , dass sich der Abo-Dienst ab Januar 2026 voll auf PS5-Titel konzentrieren wird. Das bedeutet: PS4-Spiele werden aus den monatlichen Gratis-Games und dem Spielekatalog so gut wie verschwinden. Ein herber Schlag für Millionen von PS4-Spielern!

