PC-Spieler geködert: Sony winkt mit exklusiven Boni – aber nur mit PSN-Leine

Ist das der erste Schritt in Richtung einer zukünftigen PSN-Pflicht für alle PC-Spiele? Wer weiß. Fakt ist: Sony will, dass PC-Spieler sich mehr ins eigene Ökosystem einbinden. Der Weg dahin? Kleine, aber effektive Anreize. Sony verkauft die PSN-Verknüpfung auf dem PC als freiwillige Option mit „tollen Extras“. Doch wer genauer hinsieht, erkennt das Muster: Erst gibt’s Belohnungen für die Anmeldung, später könnten Inhalte oder gar ganze Spiele ohne PSN-Konto verwehrt bleiben.

Sony setzt also auf Zuckerbrot statt Peitsche – noch. Die Boni sind ein freundlicher Schubs in Richtung PSN-Konto, das PC-Spieler bisher kaum brauchten. Wer sich jedoch nicht anmeldet, schaut in die Röhre, während vernetzte Spieler Belohnungen abgreifen.

