PlayStation Plus Essential – Die Januar-Spiele sind da, ein Überblick

Der Januar 2025 startet mit einem neuen Angebot für PlayStation Plus-Abonnenten. Sony bietet gleich mehrere Spiele, die Fans des Abonnements begeistern dürften. Unter den kostenlosen Titeln befinden sich sowohl Blockbuster als auch Geheimtipps.

PlayStation begrüßt das Jahr 2025 mit einem Spiele-Trio, darunter Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered und The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Während einige Spiele wie The Stanley Parable durchaus Spannung versprechen, bleiben andere wie Suicide Squad: Kill the Justice League eher enttäuschend, da es hier keinen aktiven Support mehr gibt. Insgesamt ein zunehmend schlechter werdendes Angebot, wie User meinen.

Die neuen Spiele sind ab sofort verfügbar!