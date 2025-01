Das PlayStation-Auto kommt: Sony und Honda enthüllen Details und Preise des Afeela 1

Mit dem Afeela 1 setzen Sony und Honda auf eine starke Symbiose aus Technologie und Mobilität. Dieses Luxus-Elektroauto ist nicht nur ein fortschrittliches Fortbewegungsmittel, sondern auch ein mobiles Unterhaltungszentrum. Der „PlayStation-Auto“-Status könnte ihm eine besonders treue Fangemeinde verschaffen – vorausgesetzt, die hohen Preise schrecken nicht ab. Wer sich für die „Signature“-Version entscheidet, wird jedoch nicht nur in puncto Technologie, sondern auch in Bezug auf Verfügbarkeit bevorzugt. Die spannende Frage bleibt: Wird der Afeela 1 das Elektroauto der Zukunft, oder bleibt er ein exklusives Nischenprodukt? Die nächsten Jahre werden es zeigen.

Was die Reichweite betrifft, so wird der Afeela 1 nach Schätzungen der US-Umweltbehörde EPA eine Reichweite von etwa 300 Meilen (ca. 483 Kilometer) bieten – genug, um den Alltag zu bewältigen und auch längere Fahrten zu unternehmen. Trotz dieser technischen Meisterleistung bleibt das Fahrzeug auf der CES vorerst eine interessante Vision, da die tatsächliche Markteinführung in Kalifornien noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

