PlayStation Plus startet von Jahr zu Jahr schlechter, meinen die User

PlayStation Plus-Abonnenten haben sich zum Jahresbeginn 2025 lautstark über die neuen kostenlosen Spiele beschwert, die in diesem Monat zur Verfügung stehen. Die Auswahl wird von Jahr zu Jahr schlechter, was inzwischen als Downgrade des gesamten Angebots wahrgenommen wird.

Mit drei unterschiedlichen Stufen – Essential, Extra und Premium – bietet PS Plus normalerweise eine solide Auswahl an monatlichen Spielen, doch diesmal scheint Sony die Erwartungen vieler Fans nicht erfüllt zu haben, die sich auf Reddit beschweren und einen Vergleich der vorherigen Jahre aufzeigen.

PlayStation Plus im Januar nur Resterampe?

Die PlayStation Plus-Spiele, die im Januar 2025 kostenlos angeboten werden, sind Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered und The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Auf den ersten Blick klingt das nicht schlecht, doch die Community sieht das anders. Suicide Squad wurde bei seiner Veröffentlichung heftig kritisiert und wird nach der aktuellen Season nicht mehr aktiv unterstützt, Need for Speed: Hot Pursuit ist über 15 Jahre alt, und The Stanley Parable – obwohl ein Klassiker – ist ebenfalls bereits zwölf Jahre alt und eher ein Nischentitel, wenn auch gnaz interessant. In der Gänze wirkt es dennoch wie eine Resterampe an Games.

Zum Vergleich: Im Januar 2024 bekamen Abonnenten Spiele wie A Plague Tale: Requiem, Evil West und Nobody Saves the World. Noch frühere Januarausgaben brachten Highlights wie Star Wars Jedi: Fallen Order, Deep Rock Galactic oder Uncharted: The Nathan Drake Collection. Für viele Fans ist das aktuelle Line-up daher ein klarer Rückschritt.

PlayStation Plus-Entwickler 2020 bis 2024

User über aktuelle Auswahl verärgert

Auf Reddit zeigen sich die Reaktionen entsprechend verärgert: „Mit Abstand der schlimmste Januar aller im Bild aufgeführten Jahre“, schreibt ein Nutzer. „So ein Scheiß“, lautet ein weiterer Kommentar. Andere versuchen es gelassen zu sehen: „Ich bin unglücklich, aber ich habe noch genug andere Spiele auf meiner Liste.“

Die Diskussion wirft die Frage auf, ob Sony für den Rest des Jahres ähnliche Kritik ernten wird. Einige Fans hoffen, dass die negative Resonanz PlayStation dazu bringt, künftig wieder attraktivere Titel anzubieten. Allerdings sind solche Deals oft Monate im Voraus abgeschlossen, sodass die Auswirkungen frühestens in einigen Monaten sichtbar werden dürften. Ob dies ein einmaliger Ausrutscher bleibt oder ein Zeichen für eine Abwärtsspirale, bleibt abzuwarten.

Dabei ist zu beachten, dass die Spiele nur als Bonus gelten und die Jahresgebühr für PlayStation Plus dazu dient, das Netzwerk zu bezahlen. Wer mehr will, muss auf höhere Stufen upgraden, auch wenn PlayStation Plus insgesamt für viele nicht mehr wirklich attraktiv ist.