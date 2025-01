PlayStation Plus-Spiele im Januar 2025: Ein starker Start ins neue Jahr

PlayStation begrüßt das Jahr 2025 mit einem aufregenden Trio an Spielen für PlayStation Plus-Mitglieder. Ab dem 7. Januar könnt ihr euch auf Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered und The Stanley Parable: Ultra Deluxe stürzen.

Ob ihr euch mit DC-Superschurken zusammentut (jetzt auch mit Offline-Modus), den Adrenalinrausch der Verfolgungsjagd erlebt oder euch auf eine bizarre Reise durch eine erweiterte Bürorealität begebt – dieses Line-up hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Suicide Squad: Kill the Justice League

In einer von Aliens überrannten Metropolis schlüpft ihr in die Rollen von Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark. Mit individuellen Fähigkeiten, dynamischen Fortbewegungsmöglichkeiten und einer Vielzahl von Waffen kämpft ihr euch entweder solo oder im Koop-Modus durch diese fesselnde Open-World-Erfahrung. Die Handlung? Spannend, düster und mit einem explosiven Twist: Die Bomben in euren Köpfen sorgen für permanente Spannung.

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered

Es gibt kaum etwas Befriedigenderes, als mit Hochgeschwindigkeit vor der Polizei zu fliehen – oder selbst Jagd auf Gesetzesbrecher zu machen. In dieser überarbeiteten Version des Klassikers von Criterion Games erwarten euch verbesserte Grafik, plattformübergreifender Multiplayer und alle DLC-Inhalte. Dank des innovativen Autolog-Systems bleibt der Wettkampf gegen Freunde immer spannend. Schnappt euch die schnellsten Autos der Welt und erlebt Adrenalin pur, egal ob als Cop oder Outlaw.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Dieser Indie-Kultklassiker kehrt größer und besser zurück. The Stanley Parable: Ultra Deluxe erweitert das Original um neue Inhalte, Entscheidungen und Geheimnisse. Obendrein wurde die Grafik modernisiert, und zusätzliche Barrierefreiheitsfunktionen sorgen dafür, dass noch mehr Spieler in den Genuss dieses einzigartigen Abenteuers kommen. Die melancholisch-humorvolle Erzählung bleibt ein Highlight – begleitet vom unvergesslichen Sprecher Kevan Brighting, der euch durch diese surreale Welt führt.

Die Spiele stehen vom 7. Januar bis zum 3. Februar zum Download bereit. Vergesst nicht, die Dezember-Spiele It Takes Two, Aliens: Dark Descent und Temtem noch bis zum 6. Januar in eure Bibliothek aufzunehmen.