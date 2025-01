Half-Life: G-Man deutet Großes für 2025 an – Ist das Half-Life 3?

Es ist ein alter Witz: Valve kann nicht bis drei zählen. Doch in den letzten Monaten mehren sich die Hinweise, dass das legendäre Studio endlich einen weiteren Teil von Half-Life in der Pipeline haben könnte. Gerüchte über Testphasen und Leaks haben die Hoffnungen der Fans neu entfacht.

Im Video sagt Shapiro: „Schon wieder ein Jahr. Schön, so viele von euch zu sehen und von euch zu hören. Möge das nächste Vierteljahrhundert so viele unerwartete Überraschungen bringen wie das erste des Jahrtausends. Andererseits ist die Zeit fließend, wie Musik. Wir sehen uns … im neuen Jahr.“

