Dune: Awakening – Closed Beta rückt in greifbare Nähe

Auch wenn das Spiel noch viele Geheimnisse birgt und sich in der Betaphase stetig weiterentwickelt, liefert ein Blogpost des Entwicklers Funcom interessante Einblicke in die Herausforderungen des Überlebens auf Arrakis. Die jüngsten Statistiken der Beta zeigen, wie gnadenlos der Wüstenplanet wirklich ist.

Das kommende Open-World-Survival-MMO Dune: Awakening ist noch nicht erschienen, und Konsolenspieler müssen sich wohl länger gedulden. Doch für einige Glückspilze ist der Planet Arrakis schon jetzt in greifbarer Nähe – in der geschlossenen Beta.

What do you think?