The Witcher 4: NPCs mit eigener Geschichte – Immersion auf neuem Level

„Jeder NPC sieht aus, als hätte er ein eigenes Leben, mit einer eigenen Geschichte.“ Mit diesen Worten hebt Game Director Sebastian Kalemba die Ambitionen von CD Projekt RED für The Witcher 4 hervor. Nach dem aufsehenerregenden Enthüllungstrailer bei den Game Awards 2024, der als In-Engine-Konzept angekündigt wurde, steigt die Vorfreude auf das nächste Kapitel der Saga.

Während der Trailer keine Gameplay-Szenen zeigte, sickern immer mehr Details über die Spielmechanik durch. Besonders hervorgehoben wird die Weiterentwicklung der Nicht-Spieler-Charaktere (NPCs), die in Open-World-Spielen oft den Unterschied zwischen flacher Kulisse und lebendiger Spielwelt ausmachen.

NPCs werden „lebendig“

In einem Interview mit Content Creator Parris Lilly erklärte Kalemba: „Wir haben diese Regel, dass jeder einzelne NPC so aussieht, als würde er leben, mit seiner eigenen Geschichte.“ Dabei soll nicht nur das äußere Erscheinungsbild überzeugen. Auch Verhalten und Mimik der Charaktere sollen so detailliert sein, dass Spieler vollkommen in die Welt eintauchen können.

Kalemba beschreibt diesen Ansatz als eine bewusste Anstrengung, die Qualität auf ein neues Niveau zu heben: „Wir steigern die Qualität der NPCs – ihr Aussehen, ihr Verhalten, ihre Mimik – definitiv so weit wie möglich, weil wir ein noch immersiveres Erlebnis schaffen möchten als bisher.“

Neue Perspektiven und alte Helden

Ein weiterer spannender Aspekt von The Witcher 4 ist die Rückkehr von Geralt von Riva, der erneut von Doug Cockle gesprochen wird. Doch dieses Mal tritt der ikonische Hexer nicht mehr in der Hauptrolle auf. Stattdessen übernimmt Ciri, gespielt von einer neuen Schauspielerin, den Platz im Rampenlicht. Wie groß Geralts Rolle tatsächlich ausfallen wird, bleibt jedoch offen.

Fans können sich außerdem auf eine offene Welt freuen, die ähnlich umfangreich wie in The Witcher 3 sein soll. Auch das beliebte Minispiel Gwent wird vermutlich zurückkehren und die Zeit zwischen Monsterjagden und epischen Quests versüßen.

Die neue Messlatte für Open-World-Games?

Mit derart ambitionierten Plänen verspricht The Witcher 4, die Messlatte für RPGs noch höher zu legen. Eine Welt, in der jeder NPC so wirkt, als hätte er ein eigenes Leben, könnte die Immersion in neue Dimensionen katapultieren. Es bleibt abzuwarten, wie CD Projekt RED diese Vision umsetzt.

Die Erwartungen an The Witcher 4 sind ebenso hoch wie die Begeisterung der Fans. Wenn die Entwickler ihre Versprechen einhalten, könnten wir es hier mit einem weiteren Meilenstein in der Welt der Open-World-Spiele zu tun haben. Dies auch in Bezug auf die Handlungsfreiheiten, die ebenfalls ein ganz neues Level erreichen sollen.