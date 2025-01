Remedy möchte das „europäische Naughty Dog“ sein

Remedy Entertainment, das finnische Studio hinter Klassikern wie Max Payne und Control, hat mit Alan Wake 2 einen neuen Meilenstein erreicht. Das Survival-Horror-Spiel beeindruckte nicht nur durch seine atemberaubende Grafik und fesselnde Erzählweise, sondern zog auch Vergleiche mit den Meisterwerken von Naughty Dog, dem Studio hinter Uncharted und The Last of Us, nach sich. Kyle Rowley, der Regisseur von Alan Wake 2, bestätigte diesen Einfluss und erklärte, dass Remedy den Ehrgeiz hat, die „europäische Version von Naughty Dog“ zu werden.

Ambitionen und Inspiration

In einem Podcast mit „Behind The Voice“ offenbarte Rowley, dass Naughty Dog seit Langem eine zentrale Inspirationsquelle für Remedy sei. „Wir sollten darauf abzielen, die europäische Version von Naughty Dog zu sein“, erklärte er. Dieser Ansatz sei besonders bei der Entwicklung von Quantum Break und später bei Alan Wake 2 spürbar gewesen. Es gehe darum, Spiele zu schaffen, die nicht nur technisch beeindrucken, sondern auch emotionale Tiefe und packende Geschichten bieten.

Der Anspruch, ein Spiel auf Naughty-Dog-Niveau zu entwickeln, brachte nicht nur kreative, sondern auch finanzielle Herausforderungen mit sich. Alan Wake 2 verkaufte sich über 1 Million Mal und war damit das am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte von Remedy. Dennoch war das Projekt im November 2024 noch immer nicht profitabel. Der Grund: Die Produktionskosten waren extrem hoch, was das Studio selbst einräumte. Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt Remedy optimistisch, dass der langfristige Erfolg die Investition rechtfertigen wird.

Naughty Dog legt mit Intergalactic: The Heretic Prophet nach

Während Remedy mit Alan Wake 2 versucht, sich als europäisches Pendant zu Naughty Dog zu positionieren, arbeitet Naughty Dog selbst an Intergalactic: The Heretic Prophet, die erste neue IP seit The Last of Us. Neil Druckmann, einer der Köpfe hinter dem Survival-Adventure, übernimmt erneut die kreative Kontrolle über das Projekt, das jedoch nicht ganz ohne Kritik ist.

Die ambitionierten Ziele von Remedy zeigen, dass sie bereit sind, Risiken einzugehen, um sich in der Gaming-Welt zu etablieren. Ob sie eines Tages tatsächlich mit Naughty Dog gleichziehen können, bleibt abzuwarten – aber Alan Wake 2 ist zweifellos ein großer Schritt in diese Richtung.