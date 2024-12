Auf Provokation folgt weiterer Backlash: Intergalactic: The Heretic Prophet erreicht neuen Tiefpunkt

Die Situation für „Intergalactic: The Heretic Prophet“ wird zunehmend düster. Was als hoffnungsvoller, neuer Titel von PlayStation und Naughty Dog begann, hat sich mittlerweile zu einer der umstrittensten Erscheinungen der letzten Wochen entwickelt. Seit der Präsentation bei den Game Awards sorgt das Spiel für Aufsehen – jedoch vor allem aus negativen Gründen. Anstatt sich als Blockbuster-Release zu etablieren, sieht sich „Intergalactic: The Heretic Prophet“ einer immer größeren Welle der Ablehnung gegenüber.

Der Kern des Streits ist vor allem die Hauptfigur des Spiels (Tati Gabrielle), die bei vielen Spielern nicht gut ankommt. Die Protagonistin scheint eine polarisierende Wirkung auf das Publikum zu haben, was vor allem die Fans von Naughty Dogs früheren Arbeiten verärgert. Nach der Kontroverse rund um „The Last of Us Part II“ steht das Studio ohnehin unter Beobachtung. Und da Naughty Dog als eines der Aushängeschilder von PlayStation gilt, wird das Spiel zwangsläufig auch in den Konsolenkrieg hineingezogen.

Provokation von Tati Gabrielle löst heftige Gegenreaktion aus

Doch es sind nicht nur die Fans, die den Titel kritisieren. Vor kurzem heizte Tati Gabrielle, die die Hauptrolle spielt, die Debatte mit einem provokanten Instagram-Post weiter an. Mit dem Bild und dem Slogan „Bist du sauer, Bro?“ und weiteren gezielten Anspielungen gegen Kritiker schien sie die Wogen absichtlich höherzuschlagen, was die Diskussion um das Spiel nur noch mehr anheizte. Der Post wurde wenig später entfernt, möglicherweise auf Druck von Sony.

Die Auswirkungen dieser Eskalation sind inzwischen deutlich sichtbar. Der Debüt-Trailer von „Intergalactic: The Heretic Prophet“ auf YouTube hat mittlerweile deutlich mehr Dislikes als Likes. Aktuell stehen rund 264.500 Dislikes 98.500 Likes gegenüber – ein klares Zeichen für die Ablehnung des Spiels. Der Trailer von Naughty Dog, bei dem die Kommentare jeher deaktiviert sind, zeigt mit 169.000 Dislikes und 69.385 Likes ein ähnliches Bild. Zum Vergleich: Der Trailer von Concord, einem weiteren PlayStation-Titel, hatte rund 41.000 Dislikes bei nur 7.600 Likes. Dass sich „Intergalactic: The Heretic Prophet“ noch schlechter schlägt, lässt kaum Raum für Optimismus.

Intergalactic: The Heretic Prophet steuert auf einen Negativrekord der Ablehnung zu

Austausch der Protagonistin wäre eine Option

Es bleibt abzuwarten, ob Sony und Naughty Dog es gelingen wird, den Fokus nach all der Aufregung wieder auf das eigentliche Spiel zu lenken, von dem bisher wenig bekannt ist. Angesichts der provokativen Aktion von Tati Gabrielle könnte sogar ein Austausch der Protagonisten in Betracht gezogen werden – nicht nur aufgrund ihres Verhaltens, sondern auch wegen der breiten Ablehnung des Designs durch Fans und Spieler. Ähnliche Fälle sind in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen und könnten durch eine Petition oder Ähnliches angestoßen werden.

Wann „Intergalactic: The Heretic Prophet“ erscheinen soll, ist weiterhin offen.