Beyond: Two Souls – Quantic Dream’s Actionthriller wird zur TV-Serie

Quantic Dream arbeitet derzeit an Star Wars Eclipse , das letzten Berichten zufolge aber nur langsam in der Produktion vorankommt.

Mit der Verbindung von Action, Spannung und tiefgründigen Charakterstudien könnte Beyond: Two Souls als TV-Serie eine spannende Erweiterung der originalen Spielwelt werden. Fans dürfen sich auf eine neue Reise freuen – und auch diejenigen, die das Spiel nie gespielt haben, könnten von dieser packenden Erzählung in den Bann gezogen werden.

Die Adaption befindet sich derzeit in der frühen Entwicklungsphase, und die Verantwortlichen betonen, dass die nichtlineare Erzählweise des Spiels ein zentrales Element der Serie bleiben soll. „Das Eintauchen in Fragen des Überlebens und wie sekundenschnelle Entscheidungen unser Leben und das Leben anderer verändern können, ist der Schlüssel zum Erzählen der Geschichte“, erklärte Matt Jordan Smith, der bei Pageboy Productions für die Entwicklung und Produktion zuständig ist. Es wird erwartet, dass die Serie nicht nur die tiefgründige Story des Spiels bewahrt, sondern auch neue Perspektiven und emotionale Facetten hinzufügt.

Beyond: Two Souls wurde 2013 von Quantic Dream veröffentlicht und sorgte mit seiner Mischung aus interaktivem Drama und psychologischem Thriller für Aufsehen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Jodie Holmes, gespielt von Elliot Page, ein junges Mädchen, das von einem übernatürlichen Wesen namens Aiden begleitet wird. Diese ungewöhnliche Verbindung bestimmt nicht nur ihr Leben, sondern lässt sie auf eine Reise gehen, die von Geheimnissen, Gefahr und Selbstfindung geprägt ist. Ergänzt wurde das Ensemble durch Willem Dafoe, der ebenfalls eine zentrale Rolle übernahm.

Die Erfolgsgeschichte von Beyond: Two Souls bekommt nun ein neues Kapitel – als TV-Serie. Elliot Pages Produktionsfirma Pageboy Productions hat die Rechte zur Adaption des beliebten psychologischen Actionthrillers erworben, wie Deadline berichtet . Die Serie soll die komplexe und tiefgründige Erzählweise des Spiels aufgreifen und weiterentwickeln.

