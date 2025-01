BioWare – Mass Effect Studio kündigt umfassende Zukunftspläne an

BioWare, bekannt für epische RPGs wie „Mass Effect“ und „Dragon Age“, blickt in die Zukunft und hat aufregende Pläne für die nächsten Jahre angekündigt. In einem kürzlich veröffentlichten Studio-Update gibt Gary McKay, General Manager von BioWare, einen Einblick in die Veränderungen, die das Studio durchlaufen wird, um den sich ständig wandelnden Anforderungen gerecht zu werden.

Radikales Umdenken

Der Fokus liegt auf einem radikalen Umdenken in der Art und Weise, wie Spiele entwickelt werden. BioWare will nicht nur mit der Entwicklung ihres nächsten Mass Effect-Teils, sondern auch mit der internen Struktur und Arbeitsweise frischen Wind in die Branche bringen. Im Mittelpunkt steht das Bestreben, den höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden und den Fans unvergessliche Erlebnisse zu bieten.

Nachdem „Dragon Age: The Veilguard“ die Spielwelt im vergangenen Jahr erobert hat, und kommerziell hinter den Erwartungen bleibt, widmet sich ein Kernteam nun dem nächsten Kapitel der Mass Effect-Saga. Mit der Rückkehr von erfahrenen Veteranen der Originaltrilogie – darunter Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts und Parrish Ley – sind die Weichen für eine spannende Weiterentwicklung gestellt. Das Studio hebt hervor, wie wichtig es ist, das Gameplay und die Story weiter zu innovieren, ohne den gewohnten Charme und die Komplexität der Serie zu verlieren.

Nur noch ein Spiel wird produziert

Im Rahmen dieses Wandels wird BioWare agiler und fokussierter. Das Studio setzt auf eine Zusammenarbeit mit anderen Teams bei EA, um talentierte Mitarbeiter zu fördern und offene Stellen strategisch zu besetzen. Dadurch soll die Effizienz gesteigert und das kreative Potenzial maximiert werden. Es wird betont, dass BioWare ein Studio bleibt, das immer noch mit einer klaren Vision für die Zukunft arbeitet, aber gleichzeitig flexibel genug ist, um sich den Herausforderungen der Spieleentwicklung zu stellen.

Mit dieser Neuausrichtung hofft BioWare, das Erbe seiner erfolgreichen RPGs fortzusetzen und in der Zukunft unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Die Fans dürfen gespannt sein, was das Studio nach der intensiven Entwicklungsphase von Mass Effect und Dragon Age noch zu bieten hat.