Dragon Age: The Veilguard wird für EA zum kommerziellen Desaster

EA steht mit dem Rücken zur Wand. „Dragon Age: The Veilguard“ und „EA Sports FC 25“ waren als Flaggschiffe gedacht, doch beide Titel sind bislang nicht abgehoben. Der Publisher bleibt jedoch optimistisch, was die langfristige Strategie betrifft. Doch die Frage bleibt: Wie oft kann EA noch enttäuschen, bevor auch die treuesten Fans das Handtuch werfen?

Neben den enttäuschenden Zahlen kommt ein weiterer Rückschlag: Corine Busche, Game Director von „The Veilguard“, hat BioWare verlassen. Offiziell nimmt sie eine Gelegenheit wahr, „die sie nicht ablehnen konnte“. Doch in einer Zeit, in der das Studio ohnehin mit Imageproblemen kämpft, sorgt diese Nachricht für weiteren Flurschaden. Dass dies nichts mit der Underperformance ihres Spiels zu tun hat, wirkt da wenig glaubhaft. Die Vorzeichen waren schließlich da .

„Dragon Age: The Veilguard“ hat enttäuscht – und zwar auf ganzer Linie. Electronic Arts (EA) sieht sich gezwungen, seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr zu senken. Der Grund? Gleich zwei ihrer Blockbuster-Titel, „ Dragon Age: The Veilguard “ und „ EA Sports FC 25 „, blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ein böses Omen für „Mass Effect“?

What do you think?