Marvel’s Wolverine: Release 2025 in Gefahr? Entwickler bleibt mysteriös

Leaks deuten auf einen Release im Jahr 2026 hin, was bedeuten könnte, dass PlayStation und Insomniac erst später in diesem Jahr Details enthüllen. Bis dahin bleibt den Fans nur der CGI-Trailer von 2021 , der Wolverines Rücken und seine berühmten Klauen zeigt – ein Bild, das wohl noch länger das Gesicht des Spiels bleiben wird.

Es ist typisch für Insomniac, lange nach einer Enthüllung nichts Neues preiszugeben, aber vier Jahre ohne Trailer oder Screenshot sind ungewöhnlich. Zwar gab es geleakte Gameplay-Clips , doch offiziell hält sich das Studio bedeckt. Hinzu kommt eine überraschende Änderung hinter den Kulissen: Ende 2024 verließ der Game Director das Projekt, um an Microsofts Perfect Dark zu arbeiten – ein Wechsel, der oft Probleme in der Entwicklung signalisiert. Dennoch versichert Insomniac, dass man am Projekt festhalte.

