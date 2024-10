Die Kreativität „kollabiert“ in der Industrie, meint Ex-PlayStation CEO Shawn Layden

Eine klare Botschaft richtete Layden an Entwickler: „Wenn Sie mir Ihr AA-Spiel präsentieren und auf den ersten Seiten Ihres Pitchs stehen Monetarisierung und Abonnementmodelle, dann bin ich raus.“ Stattdessen müsse auf den ersten Blick erkennbar sein, warum dieses Spiel überhaupt gemacht werden sollte – die Leidenschaft und Kreativität der Entwickler müsse im Vordergrund stehen. Bis zuletzt sagte Layden, dass er traurig darüber sei , dass er diese Entwicklung genau so kommen gesehen hat.

„Die Risikobereitschaft nimmt ab, weil die Kosten so hoch sind“, erklärte Layden. „Fortsetzungen und Nachahmungen erfolgreicher Spiele dominieren den Markt, weil Investoren genau das erwarten.“ Layden zieht hier einen Vergleich zum Erfolg von Spielen wie Fortnite. Die Logik der Investoren sei oft simpel: Wenn ein Spiel wie Fortnite ein großer Erfolg war, dann sollte eine Kopie davon ebenfalls erfolgreich sein. Diese Denkweise führe jedoch zu einem „Zusammenbruch der Kreativität“ in der Branche. Große Produktionskosten und die zunehmende Konsolidierung der Studios tragen dazu bei, dass es immer schwieriger wird, neue und originelle Spiele auf den Markt zu bringen.

Zusammen mit Gordon Van Dyke, Mitbegründer und Chief Publishing Officer von Raw Fury, stellte Layden die aktuelle Lage der AA-Studios in den Vordergrund, wie GamesIndustry berichtet. Diese mittelgroßen Studios, die einst das Rückgrat der Spieleentwicklung bildeten, verschwinden seiner Meinung nach zunehmend aus der Landschaft. Früher hätten Studios vor allem darauf geachtet, ob ein Spiel Spaß macht, und nicht, wie es am besten monetarisiert werden kann, so Layden. Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Eintrittskosten für die Entwicklung eines AAA-Spiels sind explodiert und liegen heute bei mehreren hundert Millionen Dollar. Dieses immense finanzielle Risiko zwingt Studios dazu, auf sicherere, bewährte Konzepte zu setzen – ein Trend, der Innovation und Kreativität behindert.

