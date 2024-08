EA Sports FC 25: Karriere Deep-Dive widmet sich Live Start Points, Women-Footlab & mehr

In EA Sports FC 25 erleben Spieler in der Frauen-Karriere die spannende Welt des Profi-Fußballs aus einer neuen Perspektive – und das zum ersten Mal in der Serie. Die Live-Startpunkte bieten indes eine immersive Möglichkeit, in das Spiel einzutauchen. Damit können Spieler ihren Karriere- oder Saisonmodus mit der aktuellen realen Form und den Statistiken von Teams und Spielern beginnen, während das dynamische System regelmäßig aktualisiert wird und die Leistungen, Verletzungen und Transfers widerspiegelt, wodurch sichergestellt wird, dass das Spiel dem realen Fußball näher kommt.

