PS6 & Next Xbox: Paywall für den Multiplayer könnte wegfallen

Die Einführung der Paywall für die Multiplayer-Nutzung bei PlayStation und Xbox ist jeher ein Ärgernis, vor allem im Vergleich zum PC, wo es solche Gebühren gar nicht gibt. Das könnte sich mit der PS6 und nächsten Xbox ändern und der Multiplayer wieder frei zugänglich werden.

Ursprünglich wurden diese Gebühren erhoben, um das damals noch recht neue Netzwerk aufzubauen und zu finanzieren. Das ist im Grunde „abgeschlossen“ und Sony und Microsoft streichen die Gebühren weiterhin ein, in dem sie die Spieler ins PlayStation Plus Abo oder in den Game Pass drängen. Auf der anderen Seite wird den Spielern so nicht selten ein großer Teil ihrer Spiele vorenthalten, wenn sie nicht bereit sind, für den Multiplayer zu zahlen.

In der Zwischenzeit haben sich die Abomodelle jedoch deutlich verändert und die Nutzung des Multiplayer ist nur noch eine kleine Funktion dessen, was das gesamte Angebot bietet. Gleichzeitig ist es im Interesse der Publisher und Entwickler, dass mehr Spieler überhaupt online sind. Hier eine Paywall aufzustellen, widerspricht sich somit zunehmend.

Multiplayer könnte auf der PS6 und nächsten Xbox wieder kostenlos sein

Da dieser Aspekt in der nächsten Generation sicherlich noch mehr an Bedeutung gewinnen wird, geht der Windows Central Insider Jez Corden davon aus, dass Microsoft die Paywall für den Multiplayer bei der nächsten Xbox weglassen wird. Sollte dem so sein, wird Sony vermutlich nachziehen, um keinen Wettbewerbsnachteil zu erleiden. Das könnte nach Einschätzung von Gorden allerdings nur die neuen Konsolen betreffen, während auf PS5 & Co. alles bleibt wie bisher.

Im gleichen Podcast sagt der Insider auch, dass die nächste Xbox eine klassische Konsole sein wird und einen Handheld als Begleiter erhält. Über einen Xbox-Handheld wird schon länger berichtet, bisher gibt es von Microsoft dazu jedoch keine offizielle Aussage.

„Ich prognostiziere einen Nachfolger für die Series X, ein Handheld und das Ende der Paywall für Premium-Multiplayer-Spiele. Das ist meine Prognose.“

Der Launch der nächsten Xbox ist angeblich für 2026 geplant, während die PS6 wohl nicht vor 2028 auf den Markt kommen wird. Dies wird vermutlich auch davon abhängen, wie sehr die PS5 Pro die aktuelle Generation vorantreibt und ob ein Hardware-Upgrade so früh notwendig sein wird.